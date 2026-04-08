セレッソ大阪は8日、好評となっているファッションブランド『Angel Blue』とのコラボに関し、ユニフォームやタオルマフラーへ加工が可能になったと発表した。受注期間は14日(火)の12時までとなる。C大阪は今年2月から『Angel Blue』とのコラボグッズを販売中。オフィシャルグッズの公式X(@cerezo_goods)で「Angel Blueとのコラボグッズ第2弾! #ナカムラくん をデザインした特別加工ユニフォーム&背番号タオルマフラーです