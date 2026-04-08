



Angel Blueとのコラボグッズ第2弾!#ナカムラくん をデザインした特別加工ユニフォーム&背番号タオルマフラーです✨



詳しくはhttps://t.co/ogYtLlTrAk



✅受注期間

~4/14(火)12:00まで#セレッソ大阪#セレッソグッズ@nakamurakunfan pic.twitter.com/FF0yLFW373