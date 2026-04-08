「ずるい」「えぐ羨ましい」「これガチ欲しい」C大阪の特別加工ユニフォームにファン注目
セレッソ大阪は8日、好評となっているファッションブランド『Angel Blue』とのコラボに関し、ユニフォームやタオルマフラーへ加工が可能になったと発表した。受注期間は14日(火)の12時までとなる。
C大阪は今年2月から『Angel Blue』とのコラボグッズを販売中。オフィシャルグッズの公式X(@cerezo_goods)で「Angel Blueとのコラボグッズ第2弾! #ナカムラくん をデザインした特別加工ユニフォーム&背番号タオルマフラーです」と、商品の画像を公開している。
平成に一世を風靡したブランドとのコラボグッズに「えー!かわいー!!」「セレッソ、いつもずるい」「えぐ羨ましい」「これガチ欲しい」などの反応が寄せられた。
C大阪は今年2月から『Angel Blue』とのコラボグッズを販売中。オフィシャルグッズの公式X(@cerezo_goods)で「Angel Blueとのコラボグッズ第2弾! #ナカムラくん をデザインした特別加工ユニフォーム&背番号タオルマフラーです」と、商品の画像を公開している。
— セレッソ大阪グッズ【公式】 (@cerezo_goods) April 8, 2026
Angel Blueとのコラボグッズ第2弾!#ナカムラくん をデザインした特別加工ユニフォーム&背番号タオルマフラーです✨
詳しくはhttps://t.co/ogYtLlTrAk
✅受注期間
~4/14(火)12:00まで#セレッソ大阪#セレッソグッズ@nakamurakunfan pic.twitter.com/FF0yLFW373