「ソフトバンク１−２西武」（８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは反撃及ばず連敗した。２点ビハインドの九回に栗原の適時打で１点差とし、なおも無死一、二塁とした。しかし、４番の柳田は左飛、５番の山川は三邪飛に倒れ、最後は代打・中村晃が中飛に仕留められた。八回まで西武の先発・高橋の前に二塁すら踏めなかった。試合後、小久保監督は「今日は打てないんじゃないですか。去年とは違う攻め。カットボールを