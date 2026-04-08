お笑いコンビ「トム・ブラウン」布川ひろき（42）が8日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、芸人食事会のエピソードを明かした。この日はパーソナリティーの「ナイツ」塙宣之が欠席。代打で出演した布川は、この日の番組パートナー、「メイプル超合金」安藤なつに、よく芸人仲間との食事に招かれるという。大食いの布川が「無限に出てくるんですよ」と驚きながら説明すると、安藤は「お