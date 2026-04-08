「エニタイムフィットネス ベイシアタウン新狭山店」24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、4月8日から、埼玉県狭山市にベイシアタウン新狭山店をオープンした。エニタイムフィットネスは、「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」の実現に向け、フィットネス機会のさらなる創出となる出店を進めている。エニタイムフィットネスは、米国発祥で現在、世界30の国と地域で5500店舗以上を展