24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、4月8日から、埼玉県狭山市にベイシアタウン新狭山店をオープンした。

エニタイムフィットネスは、「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」の実現に向け、フィットネス機会のさらなる創出となる出店を進めている。

エニタイムフィットネスは、米国発祥で現在、世界30の国と地域で5500店舗以上を展開しているフィットネスジム・フランチャイズ。日本では2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとしてさまざまな地域に出店。昨年6月に全国1200店舗となり、今年1月に会員数110万人突破した。

［店舗概要］

店舗名：エニタイムフィットネス ベイシアタウン新狭山店

所在地：埼玉県狭山市新狭山2−20−1 ベイシアタウン新狭山2F

オープン日：4月8日（水）

Fast Fitness Japan＝http://www.anytimefitness.co.jp