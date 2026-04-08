気象予報士でタレントの穂川果音（40）が8日、自身のインスタグラムを更新。桜の名所での夜桜ショットを披露した。「千鳥ヶ淵の夜桜も素敵でしたー（2026.04.03）昨日の風で桜は散り始めてしまいましたが、水面に浮かぶ桜の姿を見るのも素敵で良いよね←まだお花見したい笑」とつづり、東京・千鳥ヶ淵の桜をバックにしたナイトショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「綺麗」「めっちゃ素敵で可愛いね！たまら