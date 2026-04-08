3月、中国・上海で日本の繊維企業と上海のデザイナーをマッチングするイベントが行われた。実現の裏側には日中関係が緊張する中、現地の駐在員が直面した厳しい現実があった。■日本の「高付加価値繊維」を上海へ3月31日、上海の街中にある小さな建物の中へ入ると、こぢんまりとした空間に色とりどりの生地が並んでいた。いずれも日本のメーカーが開発した製品だ。訪れた上海のデザイナーたちは実際の生地を手に取り、真剣なまなざ