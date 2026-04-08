3月、中国・上海で日本の繊維企業と上海のデザイナーをマッチングするイベントが行われた。実現の裏側には日中関係が緊張する中、現地の駐在員が直面した厳しい現実があった。

■日本の「高付加価値繊維」を上海へ

3月31日、上海の街中にある小さな建物の中へ入ると、こぢんまりとした空間に色とりどりの生地が並んでいた。いずれも日本のメーカーが開発した製品だ。訪れた上海のデザイナーたちは実際の生地を手に取り、真剣なまなざしで品定めをしていた。

このイベントは、日本の高品質な繊維や生地を上海の服飾デザイナーに見てもらうためのもの。日本企業にとっては、中国での新たなビジネスチャンスをつかめれば、中国での販路拡大にもつながる。

商談相手がデザイナーというだけあって、日本側からは特徴的な柄のものや立体感のあるものなど、特色のある生地が多く持ち込まれた。福岡県の上海事務所が展示していたのは、県内の企業が手がける「小倉織」の生地。上海のイベントで展示するのは初めてだという。

和の雰囲気をまとい洗練されたデザインに、上海のデザイナーも興味津々だ。福岡県上海事務所の亀石泰斗所長に「小倉織」の生地を売り込む狙いを聞いた。

「今は繊維に限らず、単に『こういう機能です』『こういう材料です』というだけで中国にモノを持ってくるのは難しいと考えています。全てのものにブランド価値を作って、その価値にお金をいかに使ってもらうかということを意識しています」

「生地の購入に決定権を持っている上海のデザイナーと直接、意見交換ができたり、ニーズを知ったりすることができるのは貴重な機会です。まずは小倉織の中でどういったものに関心を持ってもらえるのか、どういった方向で生地を開発すればいいのかについて意見交換して、メーカーに伝えて今後の中国進出の糧にしてもらえたらと考えています」

■きっかけは“仕事激減”…日本の現地駐在員が打つ次の一手

このイベントを企画したメンバーの1人が、大阪府上海事務所の山田将義所長。大阪にオフィスを構える企業の中国進出や中国での販路拡大を支援したり、観光資源のアピールや経済・文化交流を進めたりするために大阪府から派遣されている現地駐在員だ。実はこうしたミッションのもと、上海には様々な自治体から職員が派遣されている。

大阪は繊維関連企業が集まる“繊維のまち”。大阪にオフィスがある繊維関連企業の中でも、すでに上海に進出している企業は多い。山田所長によると上海には実力派の新興デザイナーも増えていて、高い付加価値を加えた生地を彼らに販売する分野は、まだ新規開拓の可能性が秘められているという。新たなビジネスチャンスの創出を後押ししたい考えだ。

なぜこのイベントを企画したのか。山田所長に聞くと厳しい実情を打ち明けてくれた。

「ここまで中国の地元政府との仕事は多かったのですが、去年の秋以降、減少してきています。大阪府上海事務所として何もしないわけにはいかず、大阪の企業のためにできることを探してきました。そうした中、繊維業界の方とも知り合う機会があり、大阪は“繊維のまち”でもあるので新しい形で日中の関わりを模索できそうだということを知り、手伝いたいなと思って実現にたどり着きました」

大阪府上海事務所ではこれまで、月に3〜4件程度は中国の地元政府や団体から大規模展示会やセミナー、視察会などさまざまな行事への参加要請が舞い込んでいた。大阪府にとっては中国の各地域での経済的なニーズを把握するとともに、地元・大阪の企業をアピールして新たなビジネスチャンスにつなげるための格好の機会となっていたという。

しかし去年11月に日中関係が悪化して以降は、こうした参加要請は激減し、ゼロの月も少なくない。中国側と打ち合わせなどの形で接することができる機会は悪化する前と比べて約90％減少し、全体の業務量も体感として3〜4割程度、縮小を余儀なくされたという。こうした状況の中、中国側からの参加依頼に依存しない形を模索してきたのだ。

◇◇◇

日本の生地を上海のデザイナーはどう感じたのだろうか。訪れたデザイナーに話を聞くと、中国の生地との違いについて話してくれた。

「日本の生地は独特な手作りのような質感がありますね。中国ではあまり見かけないです。美しい生地が見つかれば、自分の作品にも使ってみたいです。入手するために通常なら日本へわざわざ行かないといけないですが、このように国内でもイベントあれば見に行きやすいです」

小規模なイベントではあるものの、上海のデザイナーにも好評だったようだ。

厳しい日中関係が続く中、上海に駐在する日本の自治体の責任者として、中国の経済界とどう向き合うべきだと考えているのか。最後に山田所長に聞いた。

「日中関係が難しいときだからこそ、実際に会って話してもらいたい。双方の認識のギャップが埋まっていく機会が増えれば、一歩ずつでも半歩ずつでも成功例になると考えています。やりとりする機会を増やしていくことで、お互いに正しくビジネスパートナーとして理解し合い、双方が永続的なパートナーになっていけると思うので、そのお手伝いができたらと考えています」