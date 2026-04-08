「ブルージェイズ−ドジャース」（７日、トロント）ドジャースのアレックス・ベシア投手が炎の好リリーフで無死満塁のピンチを脱出。山本由伸投手はベンチで笑みを浮かべ、戻ってきた左腕と熱いハグ。大谷翔平投手も拍手を送る熱投だ。七回、今季最長のマウンドに上がった山本が乱れた。先頭の岡本に右中間真っ二つの二塁打を浴び、続くクレメントには三塁へバントヒットを決められ、無死一、三塁とピンチを広げた。ここで