ユーティリティでボールの頭を叩く「トップ」は、スコアが上がらない要因のひとつです。「練習場では芯に当たるのに、本番ではチョロが出る…」と悩んでいませんか？本記事では、ユーティリティでの「トップ」の原因を整理し、芯をとらえるスイングのコツを詳しく解説します。トップを防ぐには、正しいアドレスやボールの位置が大切です。最後まで読んで、ユーティリティを理解し、スコアを上げまし