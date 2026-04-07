去年、開港以来の利用者数9000万人を突破した広島空港。2025年度の上半期、国内線は前年比97.9％と伸び悩む中、国際線は126.2％と大きな伸びをみせています。その利用を支え、今期待されている香港便について取材しました。日中関係の悪化により、北京や上海便で運休や減便が続く中、今も週4日の運航を続けるのが香港便です。7割から8割の搭乗率を維持し広島空港も期待を寄せます。■広島国際空港尾崎真一 社長「全世界を繋