「楽天−日本ハム」（７日、楽天モバイル最強パーク）俳優で歌手の山崎育三郎がセレモニアルピッチに登場し、快速球を投げ込んで、球場を大いにわかせた。背番号「３６」、背中に「ＩＫＵ」と書かれた楽天のユニホーム姿で登場。童謡「にじ」をフルサイズで歌い上げて、観客をうっとりさせた。さらに歌唱後、マウンドに上がると、キレイなフォームから１０１キロのストライク投球で、球場から大きなどよめきが上がった。