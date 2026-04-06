「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）4月4日（土）放送は、「アンガールズ田中の勝手にお悩み先生」第10弾。今回は、ちょんまげラーメン（田渕章裕、きむ）、オダウエダ（小田結希、植田紫帆）、ヤーレンズ（楢原真樹、出井隼之介）が抱える悩みを解決！ 【動画】「上品なブタになれ」アンガ田中先生、オダウエダの悩みを勝手に解決本人がまだ自覚していない悩みを田中卓志（アンガールズ）が勝手に予想し、勝手に解決へと導く人