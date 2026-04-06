今月（4月）10日から全国公開される映画「脛擦りの森」そのロケ地である岡山で、おととい（4日）、公開記念イベントが開かれ、主演の高橋一生さんらが作品への思いを伝えました。 【写真を見る】【 高橋一生 】主演映画「脛擦りの森」 への思いを語る「僕にはドンピシャの場所」岡山県がロケ地 美しくも残酷な愛の物語 岡山県西部に伝わる、道を歩く人々の足にまとわりつき通行の邪魔をするという妖怪「すねこすり」をモチ}