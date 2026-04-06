「川口市営第１回第１節」（６日、川口）準決１１Ｒの森且行（５２）＝川口・２５期＝は２０線７枠からの登場。５番手追走から追い上げ、最終周の４角で高橋義弘（川口）を差して２着を確保。昨年１０月の川口以来となるファイナル進出を果たした。２０２３年４月に大ケガから復帰してからは通算で２８回目の優出となった。「止まるけど、行き過ぎてしまう。コーナーはいいが、直線は行かない」と現状をジャッジする。「手