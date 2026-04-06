HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜後8：00）の特別番組『今からでも追いつける！WORLD SCOUT: THE FINAL PIECEー新時代のオーディション徹底解説ー』が、きょう6日午後7時からABEMAで放送される。収録後、タレント・村重杏奈、人気クリエイター「午前0時のプリンセス」の大内アイミ、JESSICAがコメントを寄せた。【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチーム