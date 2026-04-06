仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）の正妻・慶（ちか）役で大河ドラマに初出演している吉岡里帆。劇中においては、“陰”が強調されるキャラクターだったことがSNS上で話題になっている。吉岡は3月29日放送の第12話で初登場し、織田信長（小栗旬）から小一郎に娶るように命令される場面などがあったものの、セリフはなく、顔見せ程度となっていた。4月5日放送の第13話「