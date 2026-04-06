【モデルプレス＝2026/04/06】タレントの由良朱合による初の冠ラジオ番組ZIP-FM『FAIR NEXT INNOVATION ASIAN MUSIC CONNECTION feat. 由良朱合』（4月11日スタート／毎月第2土曜日26：30 頃〜）が放送されることが決定した。【写真】「ラブライブ！」人気声優「達筆でびっくり」5年前の写真で丁寧な筆運び披露◆由良朱合、初の冠ラジオ番組決定声優・俳優として幅広く活動する由良が、自身の言葉と感性で普段は見せない一面やカル