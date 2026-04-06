【モデルプレス＝2026/04/06】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第7話が、4月7日に放送される。【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描