ラ・マシアが優勝、レアルとの決勝は「壮大な戦い」にスペインFCバルセロナの下部組織「ラ・マシア」のU-12チームは、現地時間4月4日に行われた「メディテレーニアン・インターナショナル・カップ（MIC）」のカテゴリーU12-A決勝でレアル・マドリードと対戦。1-0の完封勝利を収めて優勝を果たした。この試合で日本人の西山芯太くんが決勝ゴールをアシスト。スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は「狂乱の試合」となったミニ・