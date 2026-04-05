Faulieu.が、TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』のオープニングテーマ「初恋モーメント」ショートサイズver.のMVをプレミア公開した。「初恋モーメント」は、ヒロイン・カナンの“チョロ可愛い”魅力と、揺れ動く恋心に寄り添った遊び心あふれるロックナンバー。軽快なサウンドとキャッチーなメロディが印象的な一曲となっている。MVは、Canaco（Vo, G）とMimori（Dr, Cho）による二人羽織のシーンを中心に展開。アフロヘアや