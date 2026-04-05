私立恵比寿中学の風見和香（18）が、5日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』に出演。第3回「女子300mサバイバルレンチャン」の第2レース後、大号泣した。（以下、ネタバレあり）【写真】圧巻のボディライン…レース衣装で記念撮影したエビ中・風見和香12人が300メートルを一斉に走り、最下位の1人だけが脱落。短い休憩をはさみ、レースを8回繰り返し、最後に残った4人で決勝レース。1位になれば「鬼レンチャ