元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。【全身ショット】デニムと白いレースを組み合わせたカッコ可愛い衣装で登場した山本彩2016年SSにNMB48として出演して以来、10年ぶりの「関コレ」出演という山本。ライブステージで、AKB48時代の「365日の紙飛行機」のほか、自身の楽曲3曲を歌唱した。また囲み取材にも応じた