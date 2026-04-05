東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が5日、自身のXを更新。3月のFX取引は絶好調で、画像を投稿しながらケタ違いの利益を出したことを報告した。【画像】気になる！ケタ違いの利益公開された水谷隼のFX取引スクショ定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「FXも3月好調でした^ ^FX初めて1年経って、波はあるけど色々吸収しながら成長できてると思う何より攻略法の糸口が見えてき