米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイが盟友救出のため、スマックダウンに乗り込んだ。盟友リア・リプリーとの強力タッグ「リヨ」でＷＷＥ女子タッグ王座を保持していたが、２月末に陥落。リアはプロレスの祭典「レッスルマニア４２」（１８、１９日＝日本時間１９、２０日、ネバダ州ラスベガス）でＷＷＥ女子王者ジェイド・カーギルへの挑戦権を獲得しスマックダウンに移籍。ロウのイヨとは所属が分