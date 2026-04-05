【モデルプレス＝2026/04/05】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】3人組人気YouTuber、浴衣姿で雰囲気一変◆ヘラヘラ三銃士、浴衣姿披露まりな、ありしゃん、さおりんが3人揃ってランウェイに登場。シックな花柄の浴衣に身を包み、普段とは異なる雰囲気を見せた。◆2011年誕生「関コレ