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【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第9節】(プレド)札幌 0-2(前半0-1)福島<得点者>[福]清水一雅(37分)、オウンゴール(71分)<警告>[札]青木亮太(64分)[福]土屋櫂大(52分)観衆:9,436人主審:田中玲匡└福島が今季初の完封勝利!! 3戦負けなしの札幌を敵地で撃破