秋田市で行われていた高校剣道の全国大会・魁星旗で男子の秋田商業が快挙達成です。全国の強豪を次々と破り、1972年の第1回大会以来、54年ぶりの優勝を果たしました。秋田で毎年春に開催される魁星旗。全国選抜大会やインターハイに並ぶ、高校剣道主要タイトルのひとつです。男女ともに5人の団体戦ですが、男子は勝った選手がそのまま試合を続ける「勝ち抜き戦」です。男子の秋田商業は大将・小野翔の勝負強さが光り、一試合