大手銀行4月の住宅ローン金利三菱UFJ銀行など大手5行は31日、4月に適用する住宅ローン金利を発表した。契約者の多くが選ぶ変動型の最優遇金利を4行が引き上げた。うち3行は節目の1％を超えた。昨年12月に日銀が決めた政策金利の引き上げなどを踏まえた。変動型住宅ローンは、政策金利の動向に応じて返済期間中に金利が変わる。現在は固定型より金利が低い変動型が人気だが、今後の金利上昇リスクを抑えようと、借り入れ時点で