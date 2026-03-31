なぜ醤油ラーメンは数ある味のなかでも一番人気として定着したのか。ラーメンライターの井手隊長さんは「醤油は香り・旨味・色の三拍子が揃い、スープとタレを別々に作るラーメン独自の構造と最も相性がいい。一方、寒冷地では『身体を温める一杯』として日常的に親しまれているが、看板に掲げる店は増えにくく、成功例も限られているラーメンの味がある」という――。※本稿は、井手隊長『ラーメンビジネス』（クロスメディア・パ