記事ポイント施工管理アプリKizukuで1日の電話件数を50件から10件未満へ削減自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務をKizuku上に一元管理建設業界DXを実践した2社が「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を受賞 コムテックスが、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」を活用して現場の効率化を実践した企業を表彰する「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表しています。受賞2社は、電話件数を1日50件から10件未満へ削減した企業と、