セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブン−イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」を3月31日から発売。SNS上では「絶対食べる」「かわいい！」と話題になっています。【画像】わわっ、ボリューム感やば！カラースプレーたっぷり…夢のようなサンドイッチです！おいしそう！！（3枚）たっぷりのカラースプレーに「かわいい！」の声「セブン−イレブンよくばりサンド」シリーズは、全体の約