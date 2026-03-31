セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブン−イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」を3月31日から発売。SNS上では「絶対食べる」「かわいい！」と話題になっています。

【画像】わわっ、ボリューム感やば！ カラースプレーたっぷり…夢のようなサンドイッチです！ おいしそう！！（3枚）

たっぷりのカラースプレーに「かわいい！」の声

「セブン−イレブンよくばりサンド」シリーズは、全体の約80％を占めるボリューミーな具材を2枚のパンで挟んだ商品。新商品の「カラーチョコ＆ホイップサンド」は、専用のふんわりとした「さくら色のパン」で、たっぷりのホイップクリームとカラフルなチョコスプレーをサンドした一品です。

甘いだけでなく、パンのしっとり感やホイップクリームのなめらかさ、チョコスプレーのカリッとした食感のコントラストが楽しめます。

テスト販売の際、SNSを中心に大きく話題になったことを受けて、全国発売が実現。SNS上では、パステルカラーのチョコスプレーがトッピングされたサンドイッチに、「見た目かわいい〜！」「子どもの頃の夢が現実になった！」「ねぇ何これ！カラースプレー大好き！」「かつて女児だったすべての人がときめくビジュアル」と発売を喜ぶ声が寄せられています。

また、たっぷりのホイップクリームが挟まれていることから、「カロリー爆弾だと分かっていても食べたい」「なんだこのキラキラ夢かわいい糖質と炭水化物の塊は…！」「背徳的過ぎる…」と、カロリーを気にしつつも「食べたい！」との声が上がっています。

価格は213円（税込み）。沖縄県を除く全国のセブン−イレブンで順次販売されます。

