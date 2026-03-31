3月30日（現地時間29日、日付は以下同）、オクラホマシティ・サンダーはホームでニューヨーク・ニックスと対戦し、最終スコア111－100で勝利した。 サンダーは、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以下「SGA」）が30得点3リバウンド4アシスト、チェット・ホルムグレンが16得点9リバウンド2アシストを記録。復帰後4試合目となったジェイレン・ウィリアムズは、約29分間のプレ&