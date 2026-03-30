CAMPARI JAPANは、プレミアムバーボンウイスキー「ワイルドターキー バーボン 101」を2026年3月31日より全国で発売する。これを記念し、4月10日から12日までの3日間、渋谷で体験型イベントを開催する。会場となるのは、SHIBUYA CAST.SPACE＆GARDEN。バーボン、音楽、フード、ヴィンテージといった“アメリカンクラシック”をテーマにした空間が出現する。○バーボン×ヴィンテージで“渋谷がアメリカ化”する3日間イベント「WILD T