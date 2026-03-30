チャンネル登録者数166万人超えの人気ユーチューバー・ゆゆうた（37）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、活動を再開することを発表した。「本日18時よりTwitchで活動再開します。よろしくお願いします！」と予告した。ゆゆうたは今年1月7日に「皆様へ」と題し、「自分の犯した罪と向き合う為、しばらく活動を謹慎させて頂きます。迷惑をかけてしまった関係者の方々、配信や動画を楽しみにしてくれていた視聴者の方々