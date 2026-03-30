【新華社ハルビン3月30日】中国黒竜江省寧安市では春の気配が強まり暖かさが増す中、北へ帰るガンが飛来している。春の渡りの中継地となっている同市では、ガンが群れをなして飛び、澄んだ鳴き声が響き渡り、壮観な光景が広がっている。（記者/劉赫垚）