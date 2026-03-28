新潟県内にある食の名店を選ぶ『新潟ガストロノミーアワード2026』が3月13日に発表されました。和食や鮨、本格フレンチやイタリアンなどの高級店はもちろん、蕎麦やカレーなど気軽に食べられるカジュアル部門まで幅広い分野から厳選された県内168のお店が受賞しました。｜新潟美食旅に出かけたい東京駅から新潟駅までは新幹線でわずか２時間ほど。南北に300キロを超える海岸線は豊かな漁場となり、日本海側随一の広さを誇る越後平