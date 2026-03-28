3月25日、タレントの丸山桂里奈が自身のYouTubeチャンネル『マルっとカリっとさくさくチャンネル【丸山桂里奈official】』を更新。《【ガチ】ニュースみたいな事故が本並さんに起きました》と題した動画を公開し、夫で元サッカー日本代表の本並健治が事故に巻き込まれたことを報告した。動画内で丸山は「それより本並さん事故ったんだよ！」と切り出し、詳細を説明。本並はインターチェンジの駐車場に車を停め、降車しようとし