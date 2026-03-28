ロッテ−西武（ZOZOマリンスタジアム）の試合前に、福森大翔さんがセンス・トラスト株式会社のセレモニアルピッチで登板した。福森さんは球団を通じて「こういう場を作っていただき、本当に心から感謝の気持ちでいっぱいです。西岡コーチや澤田選手をはじめ、大阪桐蔭高校野球部の大前輩の皆さんにパワーをいただいて、自分も頑張らないといけないなっていう気持ちになりました」とコメント。なお、福森大翔さんは大阪桐蔭高