八回、走者を背負ってマウンドに集まった桐光学園内野陣＝桐光学園高高校野球の春季県大会地区予選は２７日、雨で順延となっていた試合を県内４地区で行った。「川崎・横浜北地区」では桐光学園が序盤に得点を重ねて八回コールドで市ケ尾に勝利。敗れた市ケ尾は、エース右腕大塚が四〜七回を１安打に抑えるなど好投だった。「湘南・西湘地区」の鎌倉学園は湘南工大付を下し、「川崎・横浜北地区」の川和はサレジオに勝利。そ