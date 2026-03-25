関東の鉄道事業者11社局は3月25日、「タッチ決済」に対応したクレジットカードや、同カードが設定されたスマートフォン（スマホ）などで、対象の鉄道事業者間を相互に乗り継いで利用できるサービスを開始した。相互利用の対象駅は11社局54路線あわせて729駅。運賃は10円単位の普通旅客運賃で、小児運賃の設定はない。●小田急、相鉄、東武など鉄道事業者5社は「タッチ決済」サービスを新たに開始対象となる鉄道事業者11社局の