岸田文雄元首相（68）が23日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。推しの広島東洋カープについて語った。出演者で同じカープファンのチュートリアル徳井義実が「今年そろそろ頑張らないとね」と振ると、岸田氏も「今年は頑張んないとね」とコメント。MCのくりぃむしちゅー上田晋也から「広島は今年は難しそうですか？」と問われると、「明るい話題もうちょっとほしいですね」と口に。徳井が「そろそ