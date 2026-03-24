楽天は24日、2026シーズンにおいてスタジアム全体で“最強の体験”を提供する年間プロジェクト『みんなの最強パーク2026』を宣言すると発表した。2025年に掲げた「東北の強さを、野球で語る。」というメッセージを、さらに進化させる形で、東北の強さをスタジアムで体現する取り組みを推進していく。▼ “最強の体験”をスタジアムから届ける『みんなの最強パーク2026』宣言2026年1月から本拠地の愛称が「楽天モバイル 最強パ