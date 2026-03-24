日本アニメの海外配信プラットフォームとして知られているCrunchyrollから、680万人分の個人情報を盗んだとハッカーが主張しています。これを受け、Crunchyrollは情報漏えいについて調査を開始しました。Crunchyroll probes breach after hacker claims to steal 6.8M users' datahttps://www.bleepingcomputer.com/news/security/crunchyroll-probes-breach-after-hacker-claims-to-steal-68m-users-data/2026年3月19日、脅威アク