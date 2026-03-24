2026年4月に開業2022年に解体された“沖縄県唯一の観覧車”、北谷町美浜の「アメリカンビレッジ」の象徴的存在だった「SKYMAX60」。その跡地に、新たなホテルが2026年4月に開業します。ロイヤルホテルが展開する「リーガロイヤルリゾート沖縄 北谷」です。どのような特徴があるのでしょうか。【写真】えっ…これが「伝説の観覧車跡地に出来たスゴいホテル」驚愕の全貌です「ここはかつて観覧車があり、地元の皆さまがご家族やご