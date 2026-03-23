RAYEが、新曲「Click Clack Symphony. (feat. Hans Zimmer)」をリリース。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：【映像あり】RAYE、ニューアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』より新曲「Click Clack Symphony. (feat. Hans Zimmer)」MV） 本作は、3月27日にリリースされるニューアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』に収録される新曲。作曲家兼プロデューサーのハンス