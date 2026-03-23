RAYEが、新曲「Click Clack Symphony. (feat. Hans Zimmer)」をリリース。また、あわせてMVも公開となった。

（関連：【映像あり】RAYE、ニューアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』より新曲「Click Clack Symphony. (feat. Hans Zimmer)」MV）

本作は、3月27日にリリースされるニューアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』に収録される新曲。作曲家兼プロデューサーのハンス・ジマーを迎えた一曲で、RAYEが開催中の世界ツアー『THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC』では2カ月前から披露されている。

本楽曲では、生き抜くこと、そして闇を乗り越えるための、励ましのメッセージが込められている。家から出るのが怖く引きこもっている人に、ただ生きているだけではなく、人生を謳歌すべきと提唱。歌詞には、冷たく孤独で辛い時期を乗り越えつつも、その中で美しい教訓を学ぶ様子が描かれている。

本楽曲について、RAYEは「この曲は、ハイヒールの立てる音について歌われます。私たちの人生の中で、親友や兄弟姉妹に家から引きずり出され、“今が辛い時期なのはわかっているけど、外に出なきゃダメ”と言われるような場面を描いています。大変な時期にこうして助けてくれる人たちが私たちの周りにいること、それがどれほど有難いでしょう」と説明している。

（文＝リアルサウンド編集部）