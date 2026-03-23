交通事故防止を掲げたラッピングトラックが23日、大分県臼杵市でお披露目されました。 【写真を見る】車体に「横断歩道は歩行者優先！」ラッピングトラックお披露目大分 このラッピングトラックは、交通事故の撲滅を目指し、2023年から県トラック協会の協力で実施されている取り組みです。 23日は、臼杵市でお披露目会が開かれ、県トラック協会県南支部の中野健造支部長が交通事故防止を呼びかけました。トラックの車体には「